Manisa’nın İlçelerinden Kudüs’e Destek

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etmesinin ardından özellikle İslam coğrafyasından tepki yağmaya devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etmesinin ardından özellikle İslam coğrafyasından tepki yağmaya devam ediyor. Hristiyan ve İslam ülkeleri Trump'ın kararını barışa engel olarak görürken karara Manisa'nın ilçelerinden de tepki yağdı.

ABD'nin hukuksuz Kudüs kararı Manisa'nın Saruhanlı, Akhisar, Kırkağaç, Soma, Turgutlu, Salihli, Kula, Alaşehir, Gölmarmara ve Sarıgöl ilçelerinde de Cuma Namazı çıkışında protesto edildi.

Turgutlu

Turgutlu Sivil Dayanışma Platformu tarafından Pazar Camiinin karşısında meydanda Cuma Namazı çıkışında bir basın açıklaması düzenlendi. Açıklamayı yapan Platformun dönem sözcüsü Mehmet Taşçı, "Kudüs, tüm Müslümanların kırmızı çizgisidir. Bu, bölgemizde barışı ve istikrarı tehdit etmeye yönelik bir adımdır. Alınan kararın, İsrail ve Filistin toplumları arasındaki husumeti arttırmaktan başka sonucu olmayacaktır. Asla kabul edilemez gördüğümüz bu karardan en kısa sürede dönülmelidir. İslam'ın sesini susturmak, kendi kurguları olan terör örgütlerini bahane ederek Müslümanların iradelerini esir etmek isteyenler, tarihte defalarca olduğu gibi yine hüsrana uğrayacaklardır" ifadeleri kullanıldı. Basın açıklamasında AK Parti Turgutlu İlçe Başkanı Mürşit Gedizli ve Saadet Partisi Turgutlu İlçe Başkanı Abdullah Güzel de yer aldı.

Soma

Soma'da da Cuma namazı sonrasında Kudüs'e destek açıklaması yapıldı. Park Altı Cami bahçesindeki basın açıklamasına AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Ali Aksoy, Belediye Başkanı Hasan Ergene, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar katıldı. Basın açıklamasını yapan AK Parti Soma Gençlik Kolları Başkan Adayı Ayüp Süleyman Allı, "Amerika Bileşik Devletleri Başkanı Trump'ın açıklaması hukuksuz Kudüs açıklaması insanlık vicdanını yaralamış ve bölgemizdeki sorunları derinleştirmiştir" dedi.

Saruhanlı

Saruhanlı'da Cuma Namazı çıkışında Çarşı Camii önünde AK Parti ilçe başkanlığı öncülüğünde düzenlenen protesto gösterisinde ABD'nin aldığı kararın yok hükmünde olduğu vurgulandı.

AK Parti Saruhanlı İlçe Başkanı Ahmet Gökmen tarafından yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi, "Dünyadaki tüm Müslümanların, İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı olan Türkiye'nin çağrısına kulak vererek Kudüs'e sahip çıkacağına inanıyoruz. Diğer taraftan, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu kararı, dünyada yaşanan adaletsizliğin yeni bir tezahürüdür. Bu hadise, Cumhurbaşkanımızın, küresel sistemin çarpıklıklarına ve adaletsizliklerine karşı uzun zamandır dile getirdiği "dünya 5'ten büyüktür" itirazının haklılığını teyit etmiştir. Bizler devlet olarak, millet olarak Kudüs davasının sonuna kadar takipçisi olacağız."

Alaşehir

Alaşehir'de Sivil Toplum Kuruluşları, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına tepki gösterip, ABD ve İsrail'i protesto etti. Cuma namazı çıkışı Alaşehir Pazar Camii önünde toplanan Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, ellerinde Filistin bayrakları ve çeşitli dövizlerle ABD Başkanı Donald Trump'un, Tel Aviv'de yer alan ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacaklarını açıklaması ve Kudüs'ü İsrail Devleti'nin başkenti olarak tanıma kararını, basın açıklamasıyla protesto etti. Grup adına açıklama yapan Memur-Sen ve Sağlık-Sen İlçe Temsilcisi Ali Boğa, insanlık tarihinin en kanlı, en şedit dönemlerinin yaşandığı ifade ederek, "Şiddeti daha da derinleştirerek kanlı iktidarlarını sürdürmek isteyen bir zihniyet, Kudüs üzerinden yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Bunu gören, tarihsel gerekçelerini bilen ve dünyanın bu devrine itiraz eden vicdan sahiplerinin sesi olarak bizler, ihtarda bulunmak üzere burada toplandık. Kudüs'ü işgal eden Siyonist İsrail'e, İsrail'e destek veren ABD'ye ve bütün bunlara sessiz kalanlar ile birlikte tüm insanlığa dönük bu ihtarımızın nedeni de, hedefi de bellidir. Kudüs insanlığın ortak mirası ve "Özgürlük Kudüs'ün hakkı" iradesini yansıtmak için buradayız" dedi. İsrail protestosuna, AK Parti Alaşehir İlçe Başkanı Murat Ertürk ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte STK'lar da destek verdi.

Sarıgöl

Sarıgöl AK Parti İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç, yönetim Kurulu üyeleri birlikte Sarıgöl Dışkahveler Hüseyin Gümüşlü Camisinde Cuma Namazı çıkışında Kudüs açıklaması yaptı. Sarıgöl AK Parti İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç, "İslam'ın sesini susturmak, kendi kurguları olan terör örgütlerini bahane ederek Müslümanların iradelerini esir etmek isteyenler, tarihte defalarca olduğu gibi yine hüsrana uğrayacaktır" dedi.

Akhisar

AK Parti Akhisar İlçe Başkanlığı ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından bir basın açıklaması yaptı. Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı'nın da katıldığı parti lokal binasındaki basın açıklamasında AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Sayın, "Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın hukuksuz Kudüs açıklaması insanlık vicdanını yaralamış ve bölgemizdeki sorunları derinleştirmiştir" dedi. Anadolu Gençlik Derneği Akhisar Temsilciliği de, ABD'nin Kudüs'e yönelik attığı adımın ardından Yeni Gülruh Camii önündeki meydanda eylem düzenledi. Eylemde konuşan AGD Akhisar Temsilciliği Başkanı Metin Toktaş, "Kudüs'e sahip çıkmayana sahip çıkılmayacaktır. Kudüs'ü Siyonist İsrail'e terk eden kendisini de terk edilmiş bulacaktır. Kudüs için adım atan, kendi onurunu, iffetini, izzetini koruyacaktır. Kudüs, İslam'ındır ve ebediyen Müslümanların kalacaktır" şeklinde konuştu.

Gölmarmara

Gölmarmara Belediye Başkanı Kamil Öz'ün de katıldığı Gölmarmara Merkez Camii önündeki basın açıklamasında ise AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Taylan da ABD Başkanı Trump'ı kınayan bir basın açıklaması yaptı.

Salihli

Manisa'nın Salihli ilçesinde sivil toplum kuruluşları ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasını protesto etti. Hamidiye Camisi önünde toplanan çok sayıda kişi, Filistin ve Türk bayraklarının açıldığı basın açıklamasında ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atıldı.

Sivil toplum örgütleri adına açıklama yapan İslam Horzum "Müslümanların üzerindeki her gün artarak ilerleyen zulüm artık son haddine ulaşmıştır. Mısır, Suriye, Arakan, Çeçenistan, Doğu Türkistan başta olmak üzere özellikle Filistin'de kısacası dünyanın her yerinde Müslümanların çektiği bu zulüm insanlık için bir utanç haline gelmiştir. Kudüs, Mescidi Aksa, ne bit Filistin, ne de Arap sorunudur. Bu insanlık sorunu mazlum bir milletin varoluş sorunu bir insan hak ve hürriyetleri sorunudur" dedi.

"ABD'nin hukuksuz Kudüs açıklaması, insanlık vicdanını yaralamış ve bölgemizdeki sorunları derinleştirmiştir" diyen AK Parti Salihli İlçe Başkanı Selçuk Dinç ise, "Türkiye'nin, insanlığın silüeti olan Kudüs'ün mahremiyetine yönelik bu saldırı karşısında Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya koyduğu güçlü tepkinin sonuna kadar arkasındayız" dedi.

Kırkağaç

AK Parti Kırkağaç ilçe teşkilatı da Cuma Namazının ardından Karaosmanoğlu Camii önünde ABD ve İsrail'i kınadı. Basın açıklamasına Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, AK Parti İlçe Başkanı Erdoğan Kılınç, İlçe Müftüsü Mehmet Deniz, Kırkağaç İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği Başkanı İdris Tavşancı ve vatandaşlar katıldı. Ak Parti İlçe Başkanı Erdoğan Kılınç basın açıklamasını okurken, İlçe Müftüsü Mehmet Deniz de Kudüs için dua etti.

Eğitim Bir Sen Kırkağaç temsilciliği de Yeni Demokrasi Meydanında bir basın açıklaması düzenleyerek ABD ve İsrail'i kınadı. Eğitim Bir Sen Kırkağaç İlçe Temsilcisi Turgay Akbayrak tarafından okunan basın açıklamasında sık sık ABD ve İsrail aleyhin sloganlar atılarak Filistin ve Kudüs'e sahip çıkıldı.

Kula

Manisa'nın Kula ilçesinde de Memur Sen İlçe Temsilciliği tarafından Cuma Namazı çıkışında Kurşunlu Camii önünde basın açıklaması düzenlendi. Memur-Sen Kula İlçe Temsilcisi Ali Osman Sönmez, "İnsanlık tarihinin en kanlı, en şedit dönemlerinin yaşandığı bir zaman dilimindeyiz. Şiddeti daha da derinleştirerek kanlı iktidarlarını sürdürmek isteyen bir zihniyet, Kudüs üzerinden yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Bunu gören tarihsel gerekçelerini bilen ve dünyanın bu devrine itiraz eden vicdan sahiplerinin sesi olarak ihtarda bulunmak üzere burada toplandık" dedi. Açıklamaya çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve vatandaş da destek verdi.