Manisa’nın İmar Sorununa Ortak Çözüm Aranıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aytaç Yalçınkaya, Manisa merkez ilçe imar planlarının hayata geçirilmesi için sulama kanallarının...

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aytaç Yalçınkaya, Manisa merkez ilçe imar planlarının hayata geçirilmesi için sulama kanallarının deplase edilmesi çalışmaları kapsamında Ankara'da Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde düzenlenecek toplantıya merkez ilçe belediye başkanları ile katılacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Merkez ilçe imar planlarının hayata geçirilmesi için sulama kanallarının deplase edilmesi çalışmalarının bir an önce çözülmesi amacıyla Ankara'da Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde düzenlenecek toplantıya katılacak. Toplantıya, Manisa merkez ilçe belediye başkanları da katılacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin başlattığı imar çalışmalarının hayata geçirilmesi amacıyla sulama kanallarının deplase çalışmaları kapsamında Ankara'ya gideceklerini belirten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, "Manisa ili merkez ilçelerinin imar planlarının hayata geçirilmesi için sulama kanallarının deplase edilmesi amacıyla Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde toplantı düzenlenecek. İhale çalışmalarına başlanan sulama kanallarının deplase edilmesi çalışmalarında da sonuç alabilmek adına bu toplantıya katılım sağlayacağız" diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin imar planlarının çözümü için birçok toplantı gerçekleştirdiğini belirten Yalçınkaya, "Ankara'da düzenlenecek toplantıda Manisa'nın imar sorunu için önemli adımlar atılacağına olan inancımız sonsuz. Biz Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak bu sorunun çözümü için her türlü çalışmayı gerçekleştiriyoruz. Manisa için hayırlı sonuçlar elde edeceğimize inanıyorum" dedi.