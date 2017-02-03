Manisa’nın Ocak Ayı İhracatı Düştü

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Erbil, Manisa'nın ocak ayı ihracatının düşmesini piyasa şartlarına bağladı.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Erbil, Manisa'nın ocak ayı ihracatının düşmesini piyasa şartlarına bağladı. Firmaların veya şirketlerin yılsonunda veya yılbaşında fazla alış yapmadığına dikkat çeken Başkan Erbil, bunun ihracata etkisinin olacağını ancak önümüzdeki aylarda ihracatın yeniden yükseleceğini kaydetti.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adnan Erbil odada düzenlediği basın toplantısında ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ocak ayı ihracat rakamlarının gerilemesini piyasa şartlarına bağlayan Erbil, önümüzdeki aylarda ihracatın yeniden artışa geçeceğine olan inancını dile getirdi.

2016 yılının Türkiye için talihsiz bir yıl olduğuna vurgu yapan MTSO Başkanı Adnan Erbil, "15 Temmuz darbe girişimi ve buna benzer hadiseler, iş alemini de insanları da etkiledi. Bizim bir önceki yıla göre 200 milyon dolar civarında ihracatımızda bir düşüşümüz var ama yine bazı kalemlere baktığınızda artış var. Devletimiz, hükümetimiz istihdamı artırabilmek için, ihracatı artırabilmek için elinden gelen gayreti gösteriyor. Hem vergi dilimlerinde, hem SSK'da, hem iş gücünde yükü almaya çalışıyor. Bu ülkemiz açısından önemli. Manisa'da işsizlik oranı yüzde 5,2'dir. Bizde işsizlikten çok diğer sorunlarımız var aslında. Biz 2023 yılı ortalamalarını şimdiden yakalamış durumdayız" diye konuştu.

Manisa'da yaş sebze ve meyve ihracatının genelde yaz aylarında olduğunu belirten Başkan Erbil, "Hem yaş üzümde, hem ürettiğimiz diğer meyve ve sebzede yaz dönemi gerçekleşiyor. Bunun da bu düşüşte payı olduğuna inanıyorum." dedi.

'Ev alma komşu al" atasözünü hatırlatan Başkan Erbil Türkiye ve komşu ülkelerinin ilişkilerini değerlendirerek şunları söyledi: "Rusya'ya baktığımız zaman Rusya çok güçlü bir ülke. Bizim hem Rusya ile hem de diğer komşu ülkelerle ilişkilerimiz iyi olmalıydı. Bizim ürettiklerimizi sattığımız ülkeler bunlar. Böyle bir sıkıntılı dönem yaşandı. O dönem geride kaldı. Manisa olarak Sultaniye çekirdeksiz kuru üzümün yüzde 95'ini üretiyoruz. Bununda belirli bir kısmını başta Rusya'ya satıyoruz. Rusya ile başlayan ilişkilerimiz önümüzdeki süreçte aynen devam ederse başta Manisa olmak üzere ülkemizin de kazançlı çıkacağına inanıyorum."

Uluslar arası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye için verdiği notları da değerlendiren Erbil, bunun siyasi bir karar olduğunu söyledi. Erbil, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben 16 yıldır ticaretle uğraşıyorum. Geçmişte yaşadığımız krizlere baktığımızda o dönemde ülkemiz gecelik yüzde 7 bin faizler gördü. Ülkemizin çevresinde yaşanan hadiselerle beraber ABD'de bir seçim oldu. Belki o seçimin sonucu bu şekilde beklenmiyordu. Farklı bir sonuç çıktı. Ben bunun etkisinin olduğuna inanıyorum. Önümüzdeki süreçte çok fazla sıkıntı yaşayacağımızı sanmıyorum. Türkiye ile iş yapanların bundan çok fazla etkileneceğine inanmıyorum. Devletimiz sürekli yatırım yapma konusunda teşvik ediyor. Bundan 30 sene önce iş adamlarımız yurt dışına çıkmakta güçlük çekiyordu. Bugün baktığımızda rahat rahat yabancı ülkeleri dolaşabiliyor. İşimizi iyi yapmayı öğrenmişiz."

Beyaz eşyada özel tüketim vergisinin sıfıra indirilmesini de değerlendiren Erbil, alınan kararın önemli olduğunu belirtti. Paranın tekrar ülkemize döneceğini söyleyen Erbil, "Ekonomiyi canlandırabilmek için böyle bir yönteme gittiler. Piyasanın hareketlenmesi adına önemli bir karardır. Bu karar hem üreticimize, hem tüketicimize katkı sağlayacaktır." dedi.