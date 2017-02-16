Manisa’nın Sultanları, Bursa’da Galibiyet Peşinde

Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda son 5 haftaya girilirken play-off heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.

Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda son 5 haftaya girilirken play-off heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, 22. hafta mücadelesinde Bursaspor takımının konuğu oluyor. Zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyespor'da tek hedef galibiyet. Bursaspor'un ligin önemli takımlarından biri olduğunu belirten Baş Antrenör Süleyman Bozkan, oyuncuların maçın önemini bildiğini ve bu doğrultuda antrenmanlara motive bir şekilde devam ettiklerini söyledi. Ligdeki her müsabakanın ardından farklı bir tablonun ortaya çıktığını aktaran Bozkan, "Sezon başından beri gösterdiğimiz emeği play-off ile taçlandırmak istiyoruz. Bursaspor deplasmanında kaliteli oyun oynayıp, galibiyetle dönmek istiyoruz" diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, 21 haftalık süreçte 18 galibiyet 3 mağlubiyet ile topladığı 51 puanla 2. sırada yer alıyor. Büyükşehir'in Sultanlarında hedef kalan 5 müsabakayı da kazanarak, yoluna kayıpsız bir şekilde devam etmek. Sultanların rakibi Bursaspor ise, 16 galibiyet 5 mağlubiyet ile topladığı 48 puanla 5. sırada yer alıyor. Karşılaşma 19 Şubat Pazar günü saat 15.00'da Bursa Cengiz Göllü Spor Salonu'nda oynanacak.