  • BIST 88.194
  • Altın 145,672
  • Dolar 3,6576
  • Euro 3,8948
  • Samsun 3 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 2 °C
  • İzmir 9 °C
  • Ordu 3 °C
  • Sinop 2 °C
  • Giresun 2 °C
  • Amasya 0 °C
  • Rize 1 °C
  • Trabzon 0 °C

Manisa’nın Sultanları, Bursa’da Galibiyet Peşinde

» »
Manisa’nın Sultanları, Bursa’da Galibiyet Peşinde
Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda son 5 haftaya girilirken play-off heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.

Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda son 5 haftaya girilirken play-off heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, 22. hafta mücadelesinde Bursaspor takımının konuğu oluyor. Zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyespor'da tek hedef galibiyet. Bursaspor'un ligin önemli takımlarından biri olduğunu belirten Baş Antrenör Süleyman Bozkan, oyuncuların maçın önemini bildiğini ve bu doğrultuda antrenmanlara motive bir şekilde devam ettiklerini söyledi. Ligdeki her müsabakanın ardından farklı bir tablonun ortaya çıktığını aktaran Bozkan, "Sezon başından beri gösterdiğimiz emeği play-off ile taçlandırmak istiyoruz. Bursaspor deplasmanında kaliteli oyun oynayıp, galibiyetle dönmek istiyoruz" diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, 21 haftalık süreçte 18 galibiyet 3 mağlubiyet ile topladığı 51 puanla 2. sırada yer alıyor. Büyükşehir'in Sultanlarında hedef kalan 5 müsabakayı da kazanarak, yoluna kayıpsız bir şekilde devam etmek. Sultanların rakibi Bursaspor ise, 16 galibiyet 5 mağlubiyet ile topladığı 48 puanla 5. sırada yer alıyor. Karşılaşma 19 Şubat Pazar günü saat 15.00'da Bursa Cengiz Göllü Spor Salonu'nda oynanacak.

Manisa’nın Sultanları, Bursa’da Galibiyet Peşinde

Manisa’nın Sultanları, Bursa’da Galibiyet Peşinde

Manisa’nın Sultanları, Bursa’da Galibiyet Peşinde

Manisa’nın Sultanları, Bursa’da Galibiyet Peşinde

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çakacak’tan Özel Sektöre Milli İstihdam Seferberliği Çağrısı16 Şubat 2017 Perşembe 16:38
  • Omü Senatosu Bu Kez Çarşamba’da Toplandı16 Şubat 2017 Perşembe 16:38
  • Tuzlukçu’da Akıl Ve Zeka Oyunları Sınıfı Açıldı16 Şubat 2017 Perşembe 16:38
  • “Farkındalığın Farkedilişi” Semineri Düzenlendi16 Şubat 2017 Perşembe 16:33
  • Başkonsolos Nilüfer’deki Japon Parkı’na Hayran Kaldı16 Şubat 2017 Perşembe 16:33
  • Manisa’nın Sultanları, Bursa’da Galibiyet Peşinde16 Şubat 2017 Perşembe 16:33
  • Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Vali Rahmi Doğan’ı Ziyaret Etti16 Şubat 2017 Perşembe 16:33
  • Tok: “Gücümüzü Halktan Alıyoruz”16 Şubat 2017 Perşembe 16:28
  • Havran Kaymakamı Ahmet Türkoz:16 Şubat 2017 Perşembe 16:28
  • 1.amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde 1932 Malatyagücü Fırtınası16 Şubat 2017 Perşembe 16:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti