Manisa’nın Sultanları Emin Adımlarla İlerliyor

Manisa Büyükşehir Belediyespor Bayan Voleybol takımı, ligin 24'ncü haftasında Rota Koleji ile karşı karşıya geldi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Bayan Voleybol takımı, ligin 24'ncü haftasında Rota Koleji ile karşı karşıya geldi. Rakibini 3-0'lık net skorla geçen Büyükşehirin Sultanları, play-off yolunda önemli bir avantaj elde etti.

Bayanlar Voleybol 1. Ligi 24'ncü hafta mücadelesinde Manisa Büyükşehir Belediyespor, İzmir temsilcisi Rota Koleji'ni konuk etti. Tarık Almış Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Şube Sorumlusu Tolga Tunç Çalışkan, Yönetim Kurulu Üyesi Haşim Elmalı ve çok sayıda voleybol sever izledi.

Normal sezonun bitimine yaklaşılırken, play-off yolunda kayıp yaşamak istemeyen Büyükşehirin Sultanları, Rota Koleji maçına kontrollü oyunla başladı. Maç içi organizasyonlarında basit hata sayısını en aza indirgeyen yeşil beyazlı ekip, bu galibiyetle hedefine emin adımlarla ilerledi.

Net galibiyet 3-0

Manisa Büyükşehir Belediyespor ilk seti 25-14 kazandı ve 1-0 öne geçti. İkinci sette de rakibi karşısında üstünlüğünü sürdüren yeşil beyazlı ekip 25-13'lük skorla 2-0 öne geçti. Çekişmeli geçen üçüncü seti de 25-20 önde bitiren Manisa Büyükşehir Belediyespor, oyunun skorunu belirledi, 3-0. Bu sonucun ardından grupta puanını 58'e yükselten Manisa Büyükşehir Belediyespor, sezon başında belirlediği play-off hedefine bir adım daha yaklaştı.

Salon: Tarık Almış Spor Salonu

Hakemler: Yasemin Altıner, Mahmut Satır

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Betül, Tuğçe, Jessica, Seden, Gülem, Gülbahar, Pelin, Katherina, Deniz, Duygu, Pınar, Yasemin

Baş Antrenör: Süleyman Bozkan

Rota Koleji: Ayşe, Ecem Bayraktutan, Ecem Şahin, İrem, Şevval, Tuana, Selcan, Fulya, Daria, Nehir, Sibel, Hazal, Ecem Katılmış, Emine

Baş Antrenör: İlker Alkan

Setler: 25-14, 25-13, 25-20 (3-0)