Manisa’nın Sultanlarından Muhteşem Geri Dönüş

Manisa Büyükşehir Belediyespor Bayan Voleybol takımı, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'un konuğu oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Bayan Voleybol takımı, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'un konuğu oldu. Ligin zirvesini yakından ilgilendiren karşılaşmada 2-0 geriye düşen Manisa Büyükşehir Belediyespor, maçı 3-2 kazanmasını bildi. Zorlu mücadeleden 2 puan çıkaran Manisa Büyükşehir Belediyespor puanını 48'e yükseltti.

Bayanlar Voleybol 1. Ligi A Grubu 20'nci hafta mücadelesinde Manisa Büyükşehir Belediyespor, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'un konuğu oldu. Kurtdereli Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Şube Sorumlusu Tolga Tunç Çalışkan ve Yönetim Kurulu Üyesi Haşim Elmalı da izledi.

Coşkulu taraftarlarının desteğiyle oyuna iyi başlayan Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ilk seti 25-18 önde bitirdi ve durumu 1-0 yaptı. İkinci seti de 25-20 önde bitiren Balıkesir Büyükşehir Belediyespor 2-0 öne geçti.

Direniş 3. sette başladı

Manisa Büyükşehir Belediyespor, üçüncü sette sezon başından beri sürdürdüğü mücadeleci gücü sergiledi. Seti 25-15 kazanan Manisa Büyükşehir Belediyespor, skoru 2-1 yaptı. Dördüncü sette Manisa Büyükşehir Belediyespor rakibi Balıkesir Büyükşehir Belediyespor karşısında 21-25 önde bitirdi ve skoru eşitledi, 2-2. Tie-break setinde ise heyecan doruğa çıktı. İki takımın da öne geçtiği seti Manisa Büyükşehir Belediyespor 15-17 kazandı ve maçın sonucunu belirledi: 2-3. Zorlu mücadeleden 2 puan çıkaran Manisa Büyükşehir Belediyespor puanını 48'e yükseltti.

Salon: Kurtdereli Spor Salonu

Hakemler: Yasin Bucak, Erkan Yılmaz

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: Rupi, Sinem, Lale, Selin, Yaren, Aysun, Merve, Beyza, Aydan, Ecem, Dos Santos, Maral, Ebru, Filiz

Baş Antrenör: Uğur Baysal

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Jessica, Gülbahar, Tuğçe, Seden, Kath Bell, Deniz, Pelin, Betül, Duygu, Pınar, Yasemin, Gülem

Baş Antrenör: Süleyman Bozkan

Setler : 25-18, 25-20, 15-25, 21-25, 15-17 (2-3)