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Manişar Parkı’nın Temel Atma Töreni Cumartesi Günü Yapılacak

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Manişar Parkı’nın Temel Atma Töreni Cumartesi Günü Yapılacak
Bozüyük Belediyesi tarafından yapımına başlanan Manişar Parkı'nın temel atma töreni 4 Mart 2017 Cumartesi günü yapılacak.

Bozüyük Belediyesi tarafından yapımına başlanan Manişar Parkı'nın temel atma töreni 4 Mart 2017 Cumartesi günü yapılacak.

Yenidoğan Mahallesi'nde 9 bin 500 metrekarelik alan üzerine yapımına başlanan Manişar Parkı alanının içerisinde şelale görünümlü, fıskiyeli süs havuzu, kafeterya, çocuk oyun alanı, park çevresinde yürüyüş, koşu ve fitness aletlerinin bulunduğu alanlar, yeşil alan düzenlemeleri, piknik alanları, kamelya ve oturma bankları, otopark ve güvenlik kabini bulunuyor. Bu yıl ağustos ayında tamamlanması planlanan parkın temel atma törenine mahalle sakinlerinin ve vatandaşların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Yenidoğan Mahallesi'nde Manişar Caddesi üzerinde yapılacak temel atma töreni 4 Mart 2017 Cumartesi günü saat 11:00'de yapılacak.

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