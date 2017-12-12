Manisaspor - Beşiktaş Maçında İlginç Anlar

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur'unda Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan Manisaspor-Beşiktaş maçında G.Manisaspor taraftarlarının olduğu tribünde bulunan...

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur'unda Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan Manisaspor-Beşiktaş maçında G.Manisaspor taraftarlarının olduğu tribünde bulunan Beşiktaşlı yüzlerce taraftar maçın oynandığı sırada saha kenarında oluşturulan güvenlik koridorundan geçirilerek, Beşiktaşlı taraftarlarının bulunduğu tribüne yerleştirildi.

G. Manisaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Beşiktaş'ı ağırlıyor. Karşılaşmanın biletleri maç öncesinde tükenirken, maçın başlama düdüğüyle birlikte her iki takımın taraftarları da coşkulu tezahüratlarda bulundu. Bu sırada G.Manisasporlu taraftarlarının bulunduğu tribünde ilginç anlar yaşandı. 1965 (kapalı alt) tribünlerini dolduran Manisasporlu taraftarlar, içlerinde Beşiktaşlı taraftarların da olduğunu fark etmesi üzerine, "Beşiktaş dışarı" sloganları atmaya başladı. Bunun üzerine güvenlik görevlileri olası bir gerginliğe karşı Beşiktaşlı taraftarları Gediz Tribününe yerleştirmek için harekete geçti. G.Manisaspor taraftarlarının olduğu tribünde bulunan Beşiktaşlı yüzlerce taraftar maçın oynandığı sırada saha kenarında oluşturulan güvenlik koridorundan geçirilerek Beşiktaşlı taraftarlarının bulunduğu tribüne yerleştirildi.