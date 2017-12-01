Manisaspor, Beşiktaş Yenilgisini Unutmak İstiyor

TFF 1. Lig'in 14. haftasında oynayacağı Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor deplasmanı hazırlıklarını sürdüren Manisaspor'da Teknik Direktör Fatih Tekke,...

TFF 1. Lig'in 14. haftasında oynayacağı Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor deplasmanı hazırlıklarını sürdüren Manisaspor'da Teknik Direktör Fatih Tekke, "Beşiktaş maçı unutmamız ve unutturmamız gereken bir maç" dedi.

Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Manisaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, 9-0'lık Beşiktaş yenilgisini değerlendirdi. Beşiktaş maçını unutmak istediklerini söyleyen Tekke, "Beşiktaş maçı unutmamız ve unutturmamız gereken bir maç. Unutturmamız gereken duyguyla beraber hareket etmemiz gerekiyor ve bunu geldiğimiz günden bu yana söylüyoruz. Bu kadar olumsuzluklara rağmen bizim takımımızın ihtiyacı olan duyguyla beraber hareket etmemiz gerektiği. Bunu başardığımız anlar oldu ve karşılığını aldık. Başaramadığımız anlar da oldu. Bu gelgitlerin olması normaldir ama bu mağlubiyet çok anormal bir şeydi. Oyuncularım da bunun bilincinde" diye konuştu.

"Saha şartları açısından da zor bir maç olacak"

Futbolun gerçekleri doğrultusunda kendi yerlerine dönmeleri gerektiğini ifade eden Tekke, "Önümüzde takımımız adına en önemli maç olan Erzurumspor maçı var. Son iki haftadır morallerimiz yerindeydi. Bir kaza oldu. Bu kazayı hiç yaşamamış gibi ama unutmadan, çalışarak devamının sağlanması gerekiyor. Sakatımız, cezalımız var ama bunların arkasına hiçbir zaman sığınmadık. Duygumuzla oynarsak her takıma bir şeyler yapabiliriz dedik. Şu ana kadar oynadığımız 6 maçta rakiplerimiz ligin en önem takımlarındandı. Bu haftada ligin iyi takımlarından birisiyle oynayacağız. Saha şartları açısından da zor bir maç olacak. Disiplin ve duygumuzun çoğunluğunu yansıtırsak oradan da inşallah istediğimiz alacağız" dedi.

"Bazen yenilgi büyümenizi sağlayabilir"

Yaşanan 9-0'lık yenilgiden ders çıkarılması gerektiğini söyleyen Tekek, "Son yaşadığımız travmanın benim açından olumlu tarafı; bazen hayatta insanın mütevazı olmasını sağlayacak yenilgilere ihtiyaç duyuluyor. Bazen yenilgi büyümenizi sağlayabilir. Biz ligde birçok şeyi gösterdik ve sonuna kadar da göstermeye devam etmeliyiz. Bu kadar olumsuzluğa rağmen oyuncularım arasında problem yaşadığım bir oyuncu yok. Bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Devreye kadar bir puan hedefi koymadıklarını aktaran Tekke, "Biz hiç rahat olmayacağız. Rahat olduğumuz anı da gördük. Çok isteyerek bunu göstermeliyiz. O zaman insanlarda bizim yanımızda olacak" dedi.

Berk Cambaz ile profesyonel sözleşme imzalanmasıyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Tekke, "Altyapıdan takviye yaptık ve takviyelerimize devam etmek istiyoruz. Berk geleceği olan ve gelişiminin devam etmesi gereken bir oyuncu" diye konuştu.

"Bu sonucun sadece Emrullah'a yazılması mümkün değil"

Manisaspor kalecisi Emrullah'la ilgili de değerlendirmelerde bulunan Tekke, "Kaleci Emrullah ilk kez gol yemiyor. İyi performans mıydı, hayır değildi. Bu sonucun sadece Emrullah'a yazılması mümkün değil. Hiç beklemediğimiz bir oyun şablonuyla mücadele ettik. Skor 7-0'ken beklerimizin çıkması gibi birçok detay sayabilirim. Ben değil, biz demek zorundayız. Emrullah değil, Grandmedical Manisaspor diyeceğiz. Böyle hareket edersek bu duyguyu tutabiliriz. Emrullah bizim için değerli bir isimdir. Buradaki diğer oyuncularımız gibi her zaman kullanacağımız bir oyuncumuzdur. Bazen iyi oynar, bazen kötü oynar, bu değişkenlik gösterebilir. Kısa zamanda toparlanmak zorundadır" diye konuştu.