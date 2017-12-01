  • BIST 103.559
  • Altın 160,628
  • Dolar 3,9217
  • Euro 4,6513
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 7 °C
  • İzmir 17 °C
  • Ordu 12 °C
  • Sinop 17 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 9 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 11 °C

Manisaspor, Beşiktaş Yenilgisini Unutmak İstiyor

» »
Manisaspor, Beşiktaş Yenilgisini Unutmak İstiyor
TFF 1. Lig'in 14. haftasında oynayacağı Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor deplasmanı hazırlıklarını sürdüren Manisaspor'da Teknik Direktör Fatih Tekke,...

TFF 1. Lig'in 14. haftasında oynayacağı Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor deplasmanı hazırlıklarını sürdüren Manisaspor'da Teknik Direktör Fatih Tekke, "Beşiktaş maçı unutmamız ve unutturmamız gereken bir maç" dedi.

Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Manisaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, 9-0'lık Beşiktaş yenilgisini değerlendirdi. Beşiktaş maçını unutmak istediklerini söyleyen Tekke, "Beşiktaş maçı unutmamız ve unutturmamız gereken bir maç. Unutturmamız gereken duyguyla beraber hareket etmemiz gerekiyor ve bunu geldiğimiz günden bu yana söylüyoruz. Bu kadar olumsuzluklara rağmen bizim takımımızın ihtiyacı olan duyguyla beraber hareket etmemiz gerektiği. Bunu başardığımız anlar oldu ve karşılığını aldık. Başaramadığımız anlar da oldu. Bu gelgitlerin olması normaldir ama bu mağlubiyet çok anormal bir şeydi. Oyuncularım da bunun bilincinde" diye konuştu.

"Saha şartları açısından da zor bir maç olacak"

Futbolun gerçekleri doğrultusunda kendi yerlerine dönmeleri gerektiğini ifade eden Tekke, "Önümüzde takımımız adına en önemli maç olan Erzurumspor maçı var. Son iki haftadır morallerimiz yerindeydi. Bir kaza oldu. Bu kazayı hiç yaşamamış gibi ama unutmadan, çalışarak devamının sağlanması gerekiyor. Sakatımız, cezalımız var ama bunların arkasına hiçbir zaman sığınmadık. Duygumuzla oynarsak her takıma bir şeyler yapabiliriz dedik. Şu ana kadar oynadığımız 6 maçta rakiplerimiz ligin en önem takımlarındandı. Bu haftada ligin iyi takımlarından birisiyle oynayacağız. Saha şartları açısından da zor bir maç olacak. Disiplin ve duygumuzun çoğunluğunu yansıtırsak oradan da inşallah istediğimiz alacağız" dedi.

"Bazen yenilgi büyümenizi sağlayabilir"

Yaşanan 9-0'lık yenilgiden ders çıkarılması gerektiğini söyleyen Tekek, "Son yaşadığımız travmanın benim açından olumlu tarafı; bazen hayatta insanın mütevazı olmasını sağlayacak yenilgilere ihtiyaç duyuluyor. Bazen yenilgi büyümenizi sağlayabilir. Biz ligde birçok şeyi gösterdik ve sonuna kadar da göstermeye devam etmeliyiz. Bu kadar olumsuzluğa rağmen oyuncularım arasında problem yaşadığım bir oyuncu yok. Bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Devreye kadar bir puan hedefi koymadıklarını aktaran Tekke, "Biz hiç rahat olmayacağız. Rahat olduğumuz anı da gördük. Çok isteyerek bunu göstermeliyiz. O zaman insanlarda bizim yanımızda olacak" dedi.

Berk Cambaz ile profesyonel sözleşme imzalanmasıyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Tekke, "Altyapıdan takviye yaptık ve takviyelerimize devam etmek istiyoruz. Berk geleceği olan ve gelişiminin devam etmesi gereken bir oyuncu" diye konuştu.

"Bu sonucun sadece Emrullah'a yazılması mümkün değil"

Manisaspor kalecisi Emrullah'la ilgili de değerlendirmelerde bulunan Tekke, "Kaleci Emrullah ilk kez gol yemiyor. İyi performans mıydı, hayır değildi. Bu sonucun sadece Emrullah'a yazılması mümkün değil. Hiç beklemediğimiz bir oyun şablonuyla mücadele ettik. Skor 7-0'ken beklerimizin çıkması gibi birçok detay sayabilirim. Ben değil, biz demek zorundayız. Emrullah değil, Grandmedical Manisaspor diyeceğiz. Böyle hareket edersek bu duyguyu tutabiliriz. Emrullah bizim için değerli bir isimdir. Buradaki diğer oyuncularımız gibi her zaman kullanacağımız bir oyuncumuzdur. Bazen iyi oynar, bazen kötü oynar, bu değişkenlik gösterebilir. Kısa zamanda toparlanmak zorundadır" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mavi Ateş Taraftarı Karabükspor’a Destek İçin Sokağa İndi01 Aralık 2017 Cuma 16:43
  • Ali Koç: "Özlediğimiz Fenerbahçe İçin Yola Çıkmış Bulunuyorum"01 Aralık 2017 Cuma 16:33
  • Merkezefendi’den Engelli Spor Kulüplerine Malzeme Yardımı01 Aralık 2017 Cuma 16:28
  • Serap Aydeniz’e Milli Onur01 Aralık 2017 Cuma 16:28
  • Büyükşehirden Şampiyona Arsa Ödülü01 Aralık 2017 Cuma 16:28
  • Özlem Hastürk Balkan Yolcusu01 Aralık 2017 Cuma 16:23
  • Malatya Muay Thai Takımı Avrupa Şampiyonasında Başarı Hedefliyor01 Aralık 2017 Cuma 16:13
  • Samsunspor İle Eskişehirspor 47. Randevuya Çıkacak01 Aralık 2017 Cuma 16:13
  • Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım Düzce’de01 Aralık 2017 Cuma 16:03
  • Menemen Belediyespor’un Derbi Hedefi 3 Puan01 Aralık 2017 Cuma 15:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti