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Manisaspor İzmir’den Eli Boş Dönüyor

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Manisaspor İzmir’den Eli Boş Dönüyor
Göztepe'ye 1-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulunan Manisaspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, maçtan farklı bir skorla ayrılabileceklerini...

Göztepe'ye 1-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulunan Manisaspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, maçtan farklı bir skorla ayrılabileceklerini ifade ederek, "Kötü oynamadık ama kötü kaybettik" diye konuştu.

TFF 1. Lig'in 22. haftasında Göztepe'ye konuk olan Manisaspor, rakibine 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Manisaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, zor bir maçı kolaya çevirebilecek pozisyonları yakaladıklarını ancak değerlendiremediklerini söyledi.

Yakaladıkları pozisyonları gole çeviremediklerini ifade eden Karafırtınalar, "Buradan farkı bir skorla ayrılabilirdik. Kötü oynamadık ama kötü kaybettik. Toparlanıp önümüzdeki final maçı gibi bir maça çıkacağız. Bu maç alt sıralarda yerimizi belirleyecek. Gökhan'ın eksikliğini hissettik. Ona rağmen kazanmaya yakın pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik" dedi.

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