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Manisaspor, Kupada Arsin’i Rahat Geçti

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Manisaspor, Kupada Arsin’i Rahat Geçti
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Manisaspor, sahasında konuk ettiği Arsinspor'u 4-1 mağlup etti.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Manisaspor, sahasında konuk ettiği Arsinspor'u 4-1 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Manisaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, aldıkları galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik etti. Karafırtınalar, "Güzel bir skor ve güzel bir oyun. Çok daha farklı da olabilirdi. Maçın başında gelen goller bizim çok daha rahat oynamamızı sağladı. Diğer kupa maçları hep temposuz geçmişti ama bizim maç çok tempolu oldu. Oyun anlamında keyif verdiğimizi düşünüyorum. Attığımızdan çok daha fazlasını kaçırdık. İnşallah bunu lig maçlarına da yansıtırız" diye konuştu.

Arsinspor cephesi

Maçın ardından üzgün olduklarını dile getiren Arsinspor Teknik Direktörü Ahmet Başaran, "Buraya gelirken rakibimizin gücünü biliyorduk. Biz de genç bir takımız. İlk yarım saat pozisyon almada hatalar yaptık ve kalemizde 3 gol gördük. Yarım saat sonra oyunda dengeye bulmamıza rağmen skorda istediğimiz gibi olmadı. Manisaspor rakibimiz değil. Bundan sonra ligde önümüze bakacağız. Manisaspor'a kupada başarılar diliyorum" dedi.

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