Manisa’ya Yeni Atanan Sağlık Müdürü Görevine Başladı

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Dr. Necip Yemenici Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'i makamında ziyaret etti.

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Dr. Necip Yemenici Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'i makamında ziyaret etti.

Dr. Necip Yemenici Vali Güvençer'i ziyaretinde, Manisa'da görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Manisa'daki sağlık hizmetlerinin en üst seviyeye çıkarılması için ekibiyle birlikte gayret sarf edeceklerini söyledi. Yemenici, Manisa ve Manisalılara hizmet etmekten büyük bir gurur duyacağını dile getirdi. Vali Mustafa Hakan Güvençer ise, İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Dr. Necip Yemenici'ye görevinde başarılar diledi. Vali Güvençer, Manisalıların diğer hizmetlerde olduğu gibi sağlıkta da hizmetin en iyisini hak ettiğini, bunun için hep birlikte çalışacaklarını ifade etti.