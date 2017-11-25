Manken Burcu Çağlayan Davasında, Hapis Cezası Alan Sanık Adliyeden Firar Etti

Antalya'da 2010 yılında balkondan düştüğü iddia edilen manken Burcu Çağlayan'ın ölümüyle ilgili yargılanan işadamı Bölge Adliye Mahkemesi'nde görülen...

Antalya'da 2010 yılında balkondan düştüğü iddia edilen manken Burcu Çağlayan'ın ölümüyle ilgili yargılanan işadamı Bölge Adliye Mahkemesi'nde görülen temyiz duruşmasında 13 yıl 9 ay hapse mahkûm edilince firar etti.

Antalya'da evli ve 1 çocuk annesi 22 yaşındaki Burcu Çağlayan, 2010 yılı 24 Temmuz gecesi işadamı 41 yaşındaki İbrahim Tokgöz'ün Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi'ndeki evinin balkonundan, zemindeki elektronik mağazasının terasına düşerek öldü. 4 yıl süren soruşturma sonunda Tokgöz hakkında "kasten öldürme', arkadaşı Murat Ergüç hakkında ise "kasten öldürmeye yardım etme" suçlamasıyla ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı. Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava sonunda Tokgöz ve Ergüç beraat etti. Burcu Çağlayan'ın aile avukatı Ahmet Onaran, İstinaf Mahkemesi'ne başvurarak karara itiraz etmesi sonucu Bölge Adliye Mahkemesi Birinci Ceza Dairesi'nde bugün temyiz duruşması görüldü. Duruşmaya İbrahim Tokgöz ve Murat Ergüç ile Burcu Çağlayan'ın avukatı Ahmet Onaran katıldı. Yargılama sonunda sanıklarında Ergüç'ün beraatına karar veren mahkeme, Tokgöz'ü önce ömür boyu hapse mahkûm etti. Mahkeme heyeti, sanığın cezasını, eylemin olası kasıtla gerçekleşmiş olması, tahrik hükümleri ve duruşmadaki iyi halini de değerlendirerek 13 yıl 9 aya indirdi. Kararın ardından sanık İbrahim Tokgöz'ün yakınları mahkeme salonunda karara tepki gösterdi. Bu sırada yaşanan kargaşadan yararlanan Tokgöz, duruşma salonundan çıkıp izini kaybettirdi. Polis, firari sanığın yakalanması için çalışma başlattı.