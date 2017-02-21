  • BIST 89.196
  • Altın 143,268
  • Dolar 3,6210
  • Euro 3,8161
  • Samsun 9 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 7 °C
  • İzmir 11 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 6 °C
  • Giresun 9 °C
  • Amasya 11 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 9 °C

Mardin Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Türk Hdp Grup Toplantısı Sonrası Soruları Cevapladı

» »
Mardin Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Türk Hdp Grup Toplantısı Sonrası Soruları Cevapladı
Mardin Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk, "Sayın Bahçeli'nin düşüncesi farklı, benim düşüncem farklı. Ama insan olarak böyle bir çağrısı...

Mardin Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Türk, "Sayın Bahçeli'nin düşüncesi farklı, benim düşüncem farklı. Ama insan olarak böyle bir çağrısı oldu. Benim için önemlidir. Randevu almak için uğraşacağız. Özel kalemi ile bir görüşme yapılacak" dedi.

Türk, HDP Grup Toplantısı'ndan sonra gazetecilerin soruların cevapladı. Türk, "Cumhuriyet Halk Partisi Antalya milletvekili Deniz Baykal'dan randevu aldınız, Devlet Bahçeli'den de alabildiniz" sorusuna, "Henüz onu sağlayamadık. Kendisine teşekkür etmeyi istiyorum" ifadelerini kullandı.

Baykal ile randevusuna ilişkin olarak ise Türk, "Saat üçte. Meclis'teki odasında" cevabını verdi.

Bahçeli'den randevu almasına ilişkin olarak Türk kendisine teşekkür etmek istediğini yineleyerek, "Sayın Bahçeli'nin düşüncesi farklı, benim düşüncem farklı. Ama insan olarak böyle bir çağrısı oldu. Benim için önemlidir. Randevu almak için uğraşacağız. Özel kalemi ile bir görüşme yapılacak" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mhp Genel Başkanı Bahçeli, Grup Toplantısında Konuştu:21 Şubat 2017 Salı 10:43
  • Bayburt’un Kurtuluş Yıldönümü21 Şubat 2017 Salı 10:43
  • Bakanlar Kurulu Toplantısı Sona Erdi20 Şubat 2017 Pazartesi 20:58
  • Dışişleri Sözcüsü Müftüoğlu’ndan İran’a Yanıt20 Şubat 2017 Pazartesi 19:28
  • Bakanlar Kurulu Toplantısı20 Şubat 2017 Pazartesi 18:28
  • Ak Parti’li Yılmaz: "’Evet’in Önde Olduğunu Biliyoruz"20 Şubat 2017 Pazartesi 18:13
  • Emine Erdoğan Suriyeli Kadınları Külliyede Ağırladı20 Şubat 2017 Pazartesi 17:23
  • Ak Parti Malatya İl Başkanı Kahtalı: "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mitingine 100 Bin Kişi Katıldı"20 Şubat 2017 Pazartesi 15:13
  • Gökyüzünde “Evet” Pankartı Açtılar20 Şubat 2017 Pazartesi 15:08
  • Myp Lideri Yılmaz: "Yunan Hainlik Peşinde, Uyanık Olalım"20 Şubat 2017 Pazartesi 15:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti