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Mardin’ De Tarihi Eser Kaçakçısı Yakalandı

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Mardin’ De Tarihi Eser Kaçakçısı Yakalandı
Mardin in Kızıltepe ilçesinde yapılan operasyonda tahmini değerinin 150 bin TL'nin üzerinde olduğu değerlendirilen toplam 713 adet tarihi eser niteliğinde...

Mardin in Kızıltepe ilçesinde yapılan operasyonda tahmini değerinin 150 bin TL'nin üzerinde olduğu değerlendirilen toplam 713 adet tarihi eser niteliğinde malzeme ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mardin Emniyet Müdürlüğü ile Batman Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık olaylarının engellemesine yönelik ortak operasyon yaptı. Operasyon kapsamında Kızıltepe ilçesi İpek yolu üzerinde yapılan kontroller esnasında durumundan şüphelenilen 1 şahıs durdurularak üst araması yapıldı. Yapılan üst aramasında tarihi eser niteliğinde değerlendirilen 30 adet madeni para ele geçirildi. Şahıs olay yerinde gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahsa ait ikamette yapılan aramada, 663 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen madeni para, 6 adet ortası delik mühür olarak kullanılan taş, 1 adet üzerinde oyma figürler olan cisim, 1 adet üzerinde insan figürü olan cisim, 1 adet kahverengi tespih, 1 adet yeşil ortası delik taş, 3 adet farklı şekillerde taş, 4 adet Arap alfabesi ile yazılı el yazması kitap, 1 adet siyah derili metal süslemeli bıçak kını, ağırlığı 83 gram olan siyah renkli 1 taş, 1 adet üzerinde süslemeler bulunan madeni kap, tahmini değerinin 150 bin TL'nin üzerinde olduğu değerlendirilen toplam 713 tarihi eser niteliğinde malzeme ele geçirildi.

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