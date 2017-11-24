Mardin Emniyetinden Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon

Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Mardin'de terör örgütlerinin finans kaynaklarından olan...

Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Mardin'de terör örgütlerinin finans kaynaklarından olan uyuşturucu madde ticareti yapanlara göz açtırmıyor. 3 ilde yapılan eş zamanlı operasyon kapsamında 13 kilo 730 gram esrar ele geçirildi.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatının önlenmesine" yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken operasyon kapsamında 13 kilo 730 gram esrar ele geçirildi.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Müdürlüğümüz tarafından farklı tarihte yapılan operasyon ile toplamda 13 kilo 730 gram esrar ele geçirilmiş ve bir şüpheli Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Dosya kapsamında hedef şahıslar ve işbirliği içerisinde oldukları şahısların yakalanması, suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla, 17 Kasım 2017 günü 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyon ile 6 şüpheli yakalanmıştır. Yakalanan 6 şüpheli 23 Kasım günü Mardin Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiş olup; "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine teslim edilmiştir" denildi.