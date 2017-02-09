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Mardin Kırsalında Sokağa Çıkma Yasağı

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Mardin Kırsalında Sokağa Çıkma Yasağı
Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı 2 kırsal mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı 2 kırsal mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Mardin Valiliği, Kızıltepe ilçesine bağlı Uzunkaya ve Uluköy mahalleleri ile kısalında ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan etti. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Kızıltepe Uzunkaya ve Uluköy mahalleri kırsal alanındaki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten BTÖ mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölgede BTÖ mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarını tahrip etmek ve BTÖ mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen silahlar ile depo ve sığınaklarda bulunan diğer malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyonel faaliyet icra edilmektedir" denildi.

Açıklamada, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun ilgili maddeleri gereğince 09 Şubat 2017 Perşembe günü saat: 06.00 itibari ile Kızıltepe ilçesine bağlı olan Uzunkaya ve Uluköy mahalleri ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

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