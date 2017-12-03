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Mardin Milli Eğitim Müdürlüğü Ve Yeşilay’dan Güç Birliği

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Mardin Milli Eğitim Müdürlüğü Ve Yeşilay’dan Güç Birliği
Mardin Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti Şubesince, çocukları ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için işbirliği yapılacak.

Mardin Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti Şubesince, çocukları ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için işbirliği yapılacak.

Çocukları ve gençleri her türlü kötü alışkanlıklardan korumak ve bağımlılıklarla mücadele amacı ile faaliyet gösteren Türkiye Yeşilay Cemiyeti Mardin Şubesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2017-2018 öğretim yılı eğitim döneminde ortak hareket etmek için komisyon kuracak. Mardin genelindeki okullarda Yeşilay gönüllüsü öğretmenler belirlenecek ve bu öğretmenlerin koordinasyonu ile tüm öğrencilere yönelik zararlı alışkanlıklarla ve bağımlılıklarla mücadele konusunda eğitim, seminer, yarışma ve organizasyonlar düzenlenecek. Yeşilay Şube Başkanı Lütfü Günlüoğlu, "Yeşilay'ın bağımlılıklarla mücadele alanına son yıllarda çocuklarımızı ve gençlerimizi olumsuz etkileyen internet ve teknoloji bağımlığına karşı etkin mücadele yürütmesi çok olumlu karşılık bulmuştur. Biz de ilimizde 2017- 2018 öğretim yılı eğitim döneminde il Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile ortak hareket ederek diğer tüm bağımlılıkların yanı sıra teknoloji bağımlılığı ile etkin mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

İmza törenin ardından Yeşilay Cemiyeti Mardin Şube Başkanı Lütfü Günlüoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı'ya plaket verdi.

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