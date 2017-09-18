Mardin Şehidini Memleketine Uğurladı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Arıkan'ın naaşı,...

Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Arıkan'ın naaşı, düzenlenen törenin ardından memleketine uğurlandı.

Nusaybin ilçesine bağlı Çalıköy Mahallesi kırsalında yürütülen operasyon sırasında sabah saatlerinde güvenlik güçleri ile bir grup bölücü terör örgütü mensubu arasında çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan 25 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Arıkan için tören düzenlendi. Kızıltepe ilçesi İlker Düzova Kışlası'nda düzenlenen törene şehidin annesi Ümmühan Arıkan, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Kurmay Albay Altan Er, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, AK Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, 22. dönem Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ali Dündar, kurum amirleri, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehidin silah arkadaşları ve aileleri katıldı. Şehidin naaşının katafalka konulmasıyla başlayan tören, öz geçmişinin okunmasıyla devam etti. Tören, İl Müftüsü İsmail Çiçek'in dua okuması ile sona erdi. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Arıkan'ın naaşı, defnedilmek üzere askeri uçakla memleketi Denizli'ye gönderildi.