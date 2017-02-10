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Mardin, Un İhracatında Türkiye Birincisi

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Mardin, Un İhracatında Türkiye Birincisi
Mardin Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Nasır Duyan Mardin'in un ihracatında Türkiye birincisi olduğunu söyledi.

Mardin Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Nasır Duyan Mardin'in un ihracatında Türkiye birincisi olduğunu söyledi.

Mardin Organize Sanayi Bölgesi'nde yatırım yapan sanayici ve iş adamlarının yüzü gülüyor. Un ihracatında Türkiye birincisi olan sanayiciler, genel anlamda ise Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ikinci oldu. OSB Başkanı Nasır Duyan, Mardin sanayicilerinin krizi fırsata dönüştürmede deneyimli olduğunu söyledi. Duyan, un ihracatında Türkiye'de birinci sıraya oturmanın gururunu ve keyfini yaşadıklarını belirterek, genel ihracatta da Gaziantep'i takip ettiklerini 2013 yılından bu yana ikiciliği kimseye kaptırmadıklarını söyledi. Mardin OSB'de yatırım yapan sanayicilerin ihracatta yüksek bir deneyime sahip olduklarını belirten Duyan 2015 yılında 861 milyon 409 bin dolarlık ihracat rakamı ile ikinci sırada olduklarını, 2016 yılında hedefledikleri bir milyar dolarlık ihracat rakamına bölgedeki olumsuz gelişmelere rağmen yakınlaştıklarını belirtti. 2016 yılında 885 milyon 876 bin dolarlık ihracat ile OSB sanayicisinin bölge ve ülkedeki girişimcilik yerini sağlamlaştırdığını ifade eden OSB Başkanı Duyan "Un ihracatında Türkiye'de birinci sırayı iki yıldır kimseye kaptırmadık. OSB sanayici için gurur vericidir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de genel anlamda ihracatta ikinci sırayı kimseye kaptırmıyoruz" dedi.

"Ülke ekonomisine önemli katkılar sağlıyoruz"

Türkiye genelinde nüfus oranlamasına göre genel ihracatta da önemli bir konumda olduklarını belirten Duyan, "Mardin OSB sağlam temeller üzerinde kurulmuştur. Sanayicilerimiz ihracata dönük bilinçli bir yatırım yapmada deneyimlidir. Bölgedeki olumsuz gelişmeler, zaman zaman Habur Sınır Kapısı'nda meydana gelen yavaşlama ve kapanmalara rağmen ihracatta bölgede ikinci sırada kalmayı muhafaza etmek ve un ihracatında Türkiye birincisi olmak bizim için sevindiricidir. Ülke ekonomisine bölge istikrarına sağladığımız destek ve katkı bizleri mutlu ediyor. Nüfus oranlaması ile Türkiye genel ihracatında birinci sıraya oturmayı hedefliyoruz. Gaziantep'i yakın takibe ve rol model olarak aldık. Sanayicilerimizi kutluyorum. Gurur verici bir yola çıktık" şeklinde konuştu.

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