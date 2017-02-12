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Mardin’de 3 İlçeye Bağlı 9 Mahallede Sokağa Çıkma Yasağı

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Mardin’de 3 İlçeye Bağlı 9 Mahallede Sokağa Çıkma Yasağı
Mardin'in merkez Artuklu ile Nusaybin ve Ömerli ilçelerine bağlı 9 kırsal mahallede arama yapmak amacıyla düzenlenecek operasyon nedeniyle sokağa çıkma...

Mardin'in merkez Artuklu ile Nusaybin ve Ömerli ilçelerine bağlı 9 kırsal mahallede arama yapmak amacıyla düzenlenecek operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz sözde Ömeryan kırsal alanı, Ömerli ilçesi Sulakdere ve Aytepe, Nusaybin ilçesi İlkadım, Yavruköy, Büyükkardeş, Küçükkardeş ve Akarsu ile Artuklu ilçesi Yardere ve Ahmetli mahallelerinde, bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek ve sığınak ve barınaklarını tahrip etmek, şüpheli görülen şahısların ikametgahlarında Cumhuriyet Savcılığı ile koordineli bir şekilde arama yapmak maksadıyla operasyonel faaliyet icra edilecektir. Operasyon icra edilecek bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla bugün saat 06.00 itibari ile söz konusu mahallelerde ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir" denildi.

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