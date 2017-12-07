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Mardin’de 39 Bekçi Yemin Ederek Göreve Başladı

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Mardin’de 39 Bekçi Yemin Ederek Göreve Başladı
Mardin Emniyet Müdürlüğü bünyesinde, il ve ilçelerde görev yapacak 39 mahalle ve çarşı bekçisi, mevzuat, mesleki, silah ve ateş konularında aldıkları...

Mardin Emniyet Müdürlüğü bünyesinde, il ve ilçelerde görev yapacak 39 mahalle ve çarşı bekçisi, mevzuat, mesleki, silah ve ateş konularında aldıkları 4 haftalık eğitimin ardından yemin ederek, göreve başladı.

İçişleri Bakanlığınca Mardin Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilmek üzere alınan 39 mahalle ve çarşı bekçisi eğitimlerinin ardından Mardin Polis Evi'nde düzenlenen yemin töreninde göreve başlamak üzere bir araya geldi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, 39 bekçi Türk bayrakları süslenen masalara ellerini koyarak, vatanın birlik bütünlüğü korumak ve görevlerini en iyi şekilde yapmak üzere yemin etti.

Emniyet Müdürü Hasan Onar, bekçilere yönelik konuşmasında, "Yaşamınızın bir dönemini kapatıyor ve ondan aldığınız güçle bir başka dönemin başlangıcını yapıyorsunuz. Ailelerinizin sevgisi, ilgisi ve desteğiyle bugün burada olduğunuzu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. İşinizi zamanında ve doğru yapmak, disiplinli ve düzenli çalışmak, yaşam felsefenizin bir parçası olsun" dedi.

Devlet olmanın en başta gelen vasıflarından birinin vatandaşlarının can ve mal güvenliğini sağlamak olduğunu anlatan Onar, "Emniyet Teşkilatımız bu vazifesiyle devlet-millet kaynaşmasının sağlanmasında çok önemli bir misyona sahiptir. Sizlerde bu misyon içerisinde hareket edeceksiniz. Ülkemiz, geçmişten günümüze kadar pek çok terör örgütü ile mücadele etmiş ve günümüzde de FETÖ, PKK/KCK, DHKP/C, DEAŞ gibi devletin varlığına ve bütünlüğüne karşı gelen terör örgütleri karşısında, kararlı ve azimli bir şekilde mücadelesini sürdürmektedir. Hiçbir güç bizleri devletimize karşı olan bu terör örgütleriyle mücadele etme kararlılığımızdan vazgeçiremeyecektir. Siz Meslektaşlarımızda sürdüreceğimiz bu kutsal mücadelede artık yer alacaksınız" diye konuştu.

Törene, AK Parti Milletvekili Orhan Miroğlu, Vali Mustafa Yaman, İl Jandarma Alay Komutanı Yusuf Kenan Topçu, Artuklu Kaymakamı Şakir Öner Öztürk ve AK Parti Mardin İl Başkanı Abdul Hamit Ete ile bekçilerin yakınları katıldı.

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