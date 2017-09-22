Mardin’de 6 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, 22 Eylül 2017 tarihinde Mardin kırsalında yapılan arama-tarama faaliyetleri esnasında, 21 Eylül 2017 tarihinde icra edilen hava...

Türk Silahlı Kuvvetleri, 22 Eylül 2017 tarihinde Mardin kırsalında yapılan arama-tarama faaliyetleri esnasında, 21 Eylül 2017 tarihinde icra edilen hava harekatında ölü terörist sayısının 6'ya yükseldiğini belirtti.

TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, "22 Eylül 2017 tarihinde Mardin kırsalında yapılan arama-tarama faaliyetleri esnasında, 21 Eylül 2017 tarihinde icra edilen ve basınla paylaşılan hava harekatı neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu iki teröristin daha etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6 olmuştur. Yapılan arama-tarama faaliyetinde ayrıca bir adet Kaleşnikof piyade tüfeği ve bir adet RPG-7 roketatar ele geçirilmiştir" denildi.