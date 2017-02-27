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Mardin’de 669 Kişi Hacca Gidecek

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Mardin’de 669 Kişi Hacca Gidecek
Mardin'de kayıt yaptıran 18 bin 500 hacı adayından 669'u kutsal topraklara gidecek.

Mardin'de kayıt yaptıran 18 bin 500 hacı adayından 669'u kutsal topraklara gidecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2017 yılı hac kuraları çekildi. Kuralar, Kocatepe Camii Konferans Salonu'nda bilgisayar ortamında ve kamuoyuna açık yapıldı. Kura, Mardin İl Müftülüğünde de canlı olarak izlendi. İl Müftüsü İsmail Çiçek, Hac ve Umre Hizmetleri Şube Müdürü Zübeyir Aslan ve bir grup hacı adayı da kurayı canlı olarak takip etti.

Müftü Çiçek, il genelinde yaklaşık 18 bin 500 kişinin kutsal topraklara gitmek için başvuruda bulunduğunu ve bugün yapılan kura sonucunda bunlardan 669'unun hacca gideceğini söyledi. Geçen yıl 516 kişiyi kutsal topraklara gönderdiklerini kaydeden Müftü Çiçek, "Bu yıl Cumhurbaşkanımız ile Diyanet İşleri Başkanımız Mehmet Görmez'in üstün gayretleriyle Türkiye'ye ayrılan kontenjan 20 bin arttırılmıştır. Bu sayede İlimiz kontenjanında da artış olmuştur. Bu rakam bir nebze de olsa hacı adaylarımızı rahatlatmıştır. Hac kura sonuçlarının milletimize ve İslam âlemine hayırlar getirmesini Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.

Mardin’de 669 Kişi Hacca Gidecek

Mardin’de 669 Kişi Hacca Gidecek

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