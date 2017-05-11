Mardin’de 76 Bin 800 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Mardin'de düzenlenen operasyonda iki tırın gizli bölmelerinde 76 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Mardin'de düzenlenen operasyonda iki tırın gizli bölmelerinde 76 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlemesine yönelik çalışmalar kapsamında Midyat, Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerinde durdurdukları 4 araçta yaptıkları aramada 76 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Yapılan aramalarda iki tırda bulunan gizli bölmeler ise bu kadarına pes dedirtti. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.