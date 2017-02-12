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Mardin’de 9 Mahallede Sokağa Çıkma Yasağı Kaldırıldı

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Mardin’de 9 Mahallede Sokağa Çıkma Yasağı Kaldırıldı
Mardin'in Nusaybin, Ömerli ve Artuklu ilçesine bağlı 9 mahallede sabah saatlerinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı, kaldırıldı.

Mardin'in Nusaybin, Ömerli ve Artuklu ilçesine bağlı 9 mahallede sabah saatlerinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı, kaldırıldı.

Mardin Valiliğinde yapılan açıklamada, "5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun ilgili maddeleri gereğince; 12 Şubat 2017 Pazar günü saat 06.00 itibari ile Ömerli ilçesine bağlı olan Sulakdere, Aytepe Mahalleri, Nusaybin ilçesine bağlı olan İlkadım, Yavruköy, Büyükkardeş, Küçükkardeş ve Akarsu Mahalleleri, Artuklu ilçesine bağlı olan Yardere ve Ahmetli Mahalleleri ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyurulmuştu. Bahse konu bölgelerde planlanan operasyonlar sona erdiğinden ilan edilen sokağa çıkma yasağı 12/02/2017 günü saat 22.30 itibariyle kaldırılmıştır" denildi.

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