Mardin’de Binlerce Kişi Demokrasi Nöbetinde

Mardin'de 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle düzenlenen "Demokrasi Nöbeti" etkinliğinde bir araya gelen binlerce vatandaş Fetullahçı...

Mardin'de 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle düzenlenen "Demokrasi Nöbeti" etkinliğinde bir araya gelen binlerce vatandaş Fetullahçı Terör Örgütünü (FETÖ) lanetledi.

Tüm yurtta olduğu gibi Mardin'de de, FETÖ'nün darbe girişiminin birinci yıldönümü nedeniyle "Demokrasi Nöbeti" etkinliği düzenlendi. Vali Mustafa Yaman Caddesi'nde düzenlenen etkinliğe, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Emniyet Müdürü Hasan Onar, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ali Dündar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı.

Etkinlikte konuşan Vali Yaman, 15 Temmuz gecesi Türkiye'nin ve Mardin'in dik durarak hainlere geçit vermediğini belirterek, "O gece Mardin dik durdu. Hainler, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü ve kardeşliğine asla zarar veremeyecekler" dedi.

AK Parti İl Başkanı Dündar, Mardinlilerin başta FETÖ olmak üzere bütün türlü terör örgütlerine karşı tek yumruk olduğunu belirterek, Mardin'in dillerin, dinlerin ve kardeşliğin şehri olduğunu bir kez daha gösterdiğini ifade etti.

Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir ise, "Bu millet, devlet ve bu ülke kolay bir lokma değil ve kolay bir lokma olmayacak. Allah'ın izni ile 50 kere de gelseler bu ümmet, bu vatan ve bu bayrak sevdasına aşık olduğu müddetçe bunlar geldikleri gibi boş gidecekler" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması sinevizyondan canlı olarak verildi. Ardından Yeşilli Belediyesi tarafından vatandaşlara çorba, sivil toplum kuruluşları tarafından da tatlı ve kahve ikramında bulunuldu.