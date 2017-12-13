Mardin’de ‘Çocuk Trafik Eğitim Parkı’ Projesi

Mardin'de çocukların trafik eğitimleri için okullarda "Çocuk Trafik Eğitim Parkı" projesini hayata geçirildi.

Mardin'de çocukların trafik eğitimleri için okullarda "Çocuk Trafik Eğitim Parkı" projesini hayata geçirildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Daire Başkanlığı, Artuklu, Midyat, Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinde mekanı uygun olan okullarda trafik eğitim parklarını yaparak öğrencilerin hizmetine sundu. 10 ilçenin tamamında ve mekanı uygun olan Mardin'de ki bütün okullarda yapılacak olan trafik eğitim parklarıyla, öğrencilere trafik kuralları, eğitmenler tarafından uygulamalı olarak gösterilecek. Belediye tarafından, eğitimlerin sürekliliği için trafik parklarının büyüklüğüne göre okullara, dört tekerlekli bisiklet ve seyyar plastik levhalar hediye ediliyor.