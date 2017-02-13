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Mardin’de Çok Sayıda Kişi Gözaltına Alındı

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Mardin’de Çok Sayıda Kişi Gözaltına Alındı
Mardin'in Nusaybin, Ömerli ve Artuklu ilçesine bağlı 9 mahallede ilan edilen sokağa çıkma yasağı kapsamında gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda...

Mardin'in Nusaybin, Ömerli ve Artuklu ilçesine bağlı 9 mahallede ilan edilen sokağa çıkma yasağı kapsamında gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Ömerli ilçesine bağlı olan Sulakdere, Aytepe Mahalleri, Nusaybin İlçesine bağlı olan İlkadım, Yavruköy, Büyükkardeş, Küçükkardeş ve Akarsu Mahalleleri, Artuklu ilçesine bağlı olan Yardere ve Ahmetli Mahallelerinde başlatılan yasak kapsamında jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, Nusaybin ilçesine bağlı İlkadım Mahallesinde A.D., K.D., A..Ö, H.A. , A. T., M.D. ve R.A. Nusaybin'e bağlı Büyükkardeş Mahallesinde İ.A., Ş.A., A. T., M. A., S. A., Y.A., C. A. ve S.T. Yine Nusaybin'e bağlı Yavruköy Mahallesinde A. Y., Ş. Y., H. Y., E. A., M. N. O., N. O. ve Suriye uyruklu olduğu öğrenilen bir kişi gözaltına alındı.

Ayrıca ismi belirlenemeyen 10 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların ifade verme işlemleri devam ediyor.

Bölgede operasyonların da devam ettiği öğrenildi.

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