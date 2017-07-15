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Mardin’de Fetö Operasyonu: 10 Tutuklama

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Mardin’de Fetö Operasyonu: 10 Tutuklama
Mardin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Mardin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla 5 Temmuz günü 16 şüpheli gözaltına alınmıştı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, kamuda çalışan veya ihraç edilmiş 16 kişi dün çıkarıldıkları savcılığın ardından tutuklanma istemiyle bir üst mahkemeye sevk edildi. Terör örgütünün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandıkları iddiasıyla ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan Yusuf K., Veysel Ü., Nasrettin B., Cemanur K., Ali U., Aycan Ö., Mehmet Sait A., Bilal U., Levent D., Mehmet T. tutuklanarak cezaevine gönderilirken İ.H.D., Y.D., M.S.G., M.D., P.Ç., A.B. isimli zanlılar ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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