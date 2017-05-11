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Mardin’de ‘Fotomaraton’ Yarışması Başladı

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Mardin’de ‘Fotomaraton’ Yarışması Başladı
Türkiye'nin farklı kentlerinden profesyonel ve amatör fotoğrafçıların katıldığı "Mardin Fotomaraton" yarışması başladı.

Türkiye'nin farklı kentlerinden profesyonel ve amatör fotoğrafçıların katıldığı "Mardin Fotomaraton" yarışması başladı.

Mardin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Fotoğraf Sanatçıları Federasyonu iş birliği ile düzenlenen "Mardin Fotomaraton" yarışmasının startı verildi. Kentin tarihi ve kültürünün tanıtılması için organize edilen yarışmaya Türkiye'nin farklı kentlerinden profesyonel ve amatör fotoğrafçıların katıldı. 4 gün sürecek yarışmada dereceye girenlere çeşitli ödüller verilecek. Yarışma için Mardin'de bulunan fotoğrafçılar, kentin tarihi mekanlarını, unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını ve yaşayan eski ustaları çekerek fotoğrafladıkları görüldü.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili ve Vali Mustafa Yaman, daha önceki yıllarda da bu tür yarışmaların düzenlendiğini, ancak bu sene kurumsal hale getirmek istediklerini kaydetti. Yarışmanın Mardin için bir kaç açıdan önemli olduğunu belirten Yaman, "Bu şehrin morale ihtiyacı vardı, o morali aşılıyoruz. Mardin'i fotoğraf sanatçısı gözüyle Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmak istiyoruz. Mardin'de ki turizmcilerin beklentisiydi bu tür etkinlikler ve bunu gerçekleştirmek istedik" dedi.

Mardin’de ‘Fotomaraton’ Yarışması Başladı

Mardin’de ‘Fotomaraton’ Yarışması Başladı

Mardin’de ‘Fotomaraton’ Yarışması Başladı

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