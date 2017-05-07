Mardin’de ‘İslam’da Kadının Şahsiyeti’ Konferansı

Mardin Artuklu Üniversitesi İdeal Gençlik Topluluğu, kadınlara yönelik "İslam'da kadının şahsiyeti" konulu konferans düzenledi.

Mardin Artuklu Üniversitesi İdeal Gençlik Topluluğu, kadınlara yönelik "İslam'da kadının şahsiyeti" konulu konferans düzenledi.

Artuklu Üniversitesi rektörlük binasında bulunan Vali Kılıçlar Salonu'nda düzenlenen programa yoğun ilgi gösterildi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan konferans, sinevizyon gösterimi ve Hanife Nur Açılan'ın yaptığı selamlama konuşmasıyla devam etti. Konferans, Araştırmacı-Yazar Sabiha Ateş Alpat'ın konuşmasının ardından, Şehriyar Balgan'ın şiir okumasıyla sona erdi.