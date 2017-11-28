Mardin’de Kaçak Lastik Operasyonu

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde durdurulan bir kamyonette yapılan aramada 55 adet kaçak tır lastiği ele geçirildi.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde durdurulan bir kamyonette yapılan aramada 55 adet kaçak tır lastiği ele geçirildi.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilimiz Artuklu ilçesi Çukuryurt Mahallesi'nde icra edilen yol kontrol ve arama faaliyetlerinde, bir kamyonette yapılan arama neticesinde 55 adet kaçak tır lastiği ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak iki şüpheli şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir. Kaçakçılık ile mücadele kapsamında yapılan operasyonların kararlılıkla devam edeceği, kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.