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Mardin’de Kitap Okuma Etkinliği

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Mardin’de Kitap Okuma Etkinliği
Mardin Gençlik Merkezi, vatandaşları kitap okumaya teşvik etmek amacıyla etkinlik düzenledi.

Mardin Gençlik Merkezi, vatandaşları kitap okumaya teşvik etmek amacıyla etkinlik düzenledi.

15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenen kitap okuma etkinliğine Gençlik Merkezi gönüllülerinin yanı sıra vatandaşlar da katıldı. Okuma kültürünü geliştirmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla etkinliği gerçekleştirdiklerini belirten Gençlik Merkezi Müdürü Yusuf Dağ, yapılan etkinlikle özellikle gençlerin okuma kültüründen uzak yetişmesini önlemeyi ve onlara okuma alışkanlığı kazandırmayı amaçladıklarını söyledi. Manevi değerlerin pekiştirilerek kazandırılması amacıyla etkinlilerinin süreceğini dile getiren Dağ, "Gençlik Spor Bakanlığımızın kitap okuma halkaları projesi kapsamında ilimizde gençlerimize kitap okuma alışkanlığı noktasında farkındalık yaratmak adına "Kitabını Al Gel" etkinliğini gerçekleştirdik. Bu etkinlikte buluşan gençlerimiz kısa süreli de olsa kitap okuyarak toplumda farkındalık yaratarak okumaya dikkat çekti. Parkta zaman geçiren bazı vatandaşlarımızın ve gençlerimizin de etkinliğimize katılması bir nebzede olsa amacımıza ulaştığımızı gösteriyor. Bu tür etkinliklerimiz periyodik olarak devam edecektir" dedi.

Mardin’de Kitap Okuma Etkinliği

Mardin’de Kitap Okuma Etkinliği

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