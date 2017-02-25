Mardin’de ‘Okullar Hayat Olsun’ Protokolü İmzalandı

Mardin Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında "Okullar Hayat Olsun" projesinin protokolü imzalandı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında "Okullar Hayat Olsun" projesinin protokolü imzalandı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği arasında imzalanan "Okullar Hayat Olsun" projesi, Mardin'de uygulamaya koyuluyor. Projeye start veren protokol imzalandı. Mardin Valiliği'nde gerçekleştirilen törende, hazırlanan protokole Büyükşehir Belediye Başkan Vekili de olan Mardin Valisi Mustafa Yaman, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı ve Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Ayhan birlikte imza attı. Proje kapsamında hazırlanan ve imza altına alınan protokol kapsamında Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okulların, eğitim ve öğretim saatleri dışında velilerin ve mahallelerin hizmetine açılması; öğrenciler ve yetişkinler için birer Hayat Boyu Öğrenme Merkezi ile yaşayan güvenli alanlar haline dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Proje gereği ayrıca; Mardin Büyükşehir Belediyesi, meslek ve beceri kazandırma, spor, kültür ve sosyal hizmetler gibi alanlarda okulların çok amaçlı kullandırılabilmesini sağlayacağı belirtildi.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, projenin hayırlara vesile olmasını diledi.