Mardin’de Sulama Kanalı İnşaat Sözleşmesi İmzalandı

Mardin Depolaması Cazibe Sulaması Ana Kanalı inşaat sözleşmesi imzalandı.

Mardin Depolaması Cazibe Sulaması Ana Kanalı inşaat sözleşmesi imzalandı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından bölgedeki toprakları suya kavuşturacak olan Mardin Depolaması Cazibe Sulaması Ana Kanalı inşaat sözleşmesi imzalandı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, yaklaşık 44 kilometrelik kanal ile sulama suyunu tarımsal arazilerle buluşturacak olan proje inşaatının tamamlanmasıyla Mardin'de 297 bin dekar tarımsal arazinin sulanır hale geleceğini kaydetti. Çankırı, "Mardin'in iki temel sorunundan biri GAP Sulama Kanallarının Mardin Ovası'na ulaştırılması diğer bir diğer temel sorun ise Mardin'in ulaşım sorunundur. Her iki önemli sorunda da büyük bir mesafeyi kat ettiğimize inanıyorum. Çevre yolu ve şehir içindeki battı-çıktılarla ilgili zemin etüt çalışmaları gerçekleşti. İnşallah yakında ilk kazmayı vuracağız. GAP Sulama Kanallarında da hızlı bir ilerleme söz konusu. Bu konuda hatırlanacağı üzere durumun ciddiyetinin daha iyi idrak edilebilmesi için daha önce ilgili bakanlığımızın merkezdeki ve bölgedeki bürokratlarını düzenlediğimiz bir toplantıda Mardin'deki çiftçilerimizle buluşturmuştuk. O toplantımızın Mardin Ovasının sulanması konusundaki bürokratik aşamaların aşılması ve çalışmaların hızlanmasında önemli bir etkisinin olduğunu düşünüyorum" dedi.