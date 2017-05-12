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Mardin’de, Tarım Fuarı Protokol Kriziyle Açıldı

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Mardin’de, Tarım Fuarı Protokol Kriziyle Açıldı
Mardin'de bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "Uluslararası Mardin Tarım Ekipmanları, Gıda ve Hayvancılık Fuarı" protokol krizi ile açıldı.

Mardin'de bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "Uluslararası Mardin Tarım Ekipmanları, Gıda ve Hayvancılık Fuarı" protokol krizi ile açıldı. Vali Mustafa Yaman, açılışın yapılacağı salonda ön taraftaki tüm koltukların dolu olduğunu görünce salondan ayrıldı.

Mardin'deki bir alışveriş merkezinin fuar alanında düzenlenen 4. Uluslararası Mardin Tarım Ekipmanları Gıda ve Hayvancılık Fuarı açıldı. Saat 14.00'teki resmi açılışa törenine katılmak için fuarın düzenlendiği alana gelen Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve Vali Mustafa Yaman, girişte ilçe kaymakamları, il protokolü ve fuar yetkileri tarafından karşılandı. Kendisini karşılayan herkesle tokalaşan Vali Yaman, daha sonra açılışın yapılacağı salona geçti. Ancak ön taraftaki tüm koltukların dolu olduğunu gören Vali Yaman, salondan ayrılarak fuardaki stantları gezdi.

"Mezopotamya'nın bereketli ovalarının merkezindeyiz"

Vali Yaman'a, AK Parti Milletvekilleri Orhan Miroğlu ile Ceyda Bölünmez Çankırı ile kent protokolü eşlik etti. Fuar alanında gazetecilere açıklamalarda bulunan Yaman, fuarın bölge için çok önemli olduğunu söyledi. Yaman, "Mezopotamya'nın bereketli ovalarının merkezinde olan bir iliz. Çok güzel tarımsal faaliyet yapıyoruz. Üreticilerimizin hem bilgi becerileri hem de sektöre katkıları çok büyük. Bu nedenle de bu tür fuarları önemsiyoruz. Hem Valilik olarak hem de Büyükşehir Belediyesi olarak da bu fuarlara katkıda bulunuyoruz. Ürün yetiştirmekten ziyade sektördeki üreticilerimizin teknolojiyi de öğrenmesi ve teknolojiden haberdar olması gerekiyor. Bu fuara da teknoloji ağırlıklı firmalarda daha çok katılıyor. İlimize ve üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Turist sayımızda yüzde 90 artış var"

Mardin turizmi hakkında bilgiler paylaşan Vali Yaman, "Mardin moralde kazanıyor. Az önce verileri aldık. Geçen senenin ilk 4 ayına göre turist sayısında yüzde 90 artış var. Mardin merkezdeki yatak sayısının doluluk oranı yüzde 100'dür, ilçelerde yüzde 80'dir. Mardin genelinde yatak kapasitemizde doluluk oranı yüzde 90'dır. Şehir daha hareketli oldu. İnşallah bu şekilde devam edecek" diye konuştu.

Fuara 200 firma katıldı

Mardin Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve Kızıltepe Ticaret Borsası'nın öncülüğünde düzenlenen fuara, 25'i yabancı 200 firma katıldı. 15 Mayıs'a kadar açık olacak fuarda, tohum, gübre, yem, fidan, sulama üniteleri, seracılık, ilaçlama gibi tarım ve tarım teknolojileri ürünlerinin yanında gıda ürünleri de sergileniyor.

Mardin’de, Tarım Fuarı Protokol Kriziyle Açıldı

Mardin’de, Tarım Fuarı Protokol Kriziyle Açıldı

Mardin’de, Tarım Fuarı Protokol Kriziyle Açıldı

Mardin’de, Tarım Fuarı Protokol Kriziyle Açıldı

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