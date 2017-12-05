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Mardin’de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Mardin’de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, 18.00 sıralarında, Nusaybin-Kızıltepe karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 65 EF 996 plakalı kamyonetle Kızıltepe istikametine seyir halinde bulunan İshak Tezdönen, aynı istikamette seyreden Diyar A. yönetimindeki 73 FA 752 plakalı çekiciye çarptı. Kazada, Tezdönen ile yanında bulunan Salih Dirkol yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin araçlardan çıkardığı yaralılar, hastaneye kaldırılmak üzere ambulanslara bildirildi. Yaralılardan durumu ağır olan Salih Dirkol, ambulansta yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tezdönen ise kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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