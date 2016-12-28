Mardin’de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şahıs gözaltına alınırken, şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 6 bin 947 adet Ecstasy...

Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şahıs gözaltına alınırken, şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 6 bin 947 adet Ecstasy olarak tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre; İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda uyuşturucu operasyonu düzenledi. Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 6 bin 947 adet Ecstasy olarak tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uyuşturucu maddeye el konulurken, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.