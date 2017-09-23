Mardinli İş Adamları Osb’yi Ziyaret Etti

İstanbul'da yaşayan Mardinli iş adamları, Mardin Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı ve Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkan Vekili Nasır Duyan'ı...

İstanbul'da yaşayan Mardinli iş adamları, Mardin Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı ve Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkan Vekili Nasır Duyan'ı ziyaret ederek, OSB'deki gelişimler hakkında bilgi aldı.

Mardin Organize Sanayi Bölgesindeki gelişmeler ve yatırımlar hakkında, bilgi veren ve yatırım yapmaya davet eden Nasır Duyan, zamanında risk alarak Mardin OSB'de yatırım yapan iş adamlarının bugün karlı çıktığını söyledi. Mardin OSB'nin ve Mardinli sanayicilerin hak ettikleri yerde olmadığını ifade eden Duyan, Mardin dışında bulunan Mardinli iş adamlarının deneyimlerinden yararlanmak ve OSB'de yatırım yapmalarını sağlamak amacıyla çıktıkları yurt gezisinin ilk durağında, karşılaştıkları bir hemşerilerinin, "yerelde güçlerinizi harekete geçirin" sözüne uyduklarını ve bugün harekete geçirdikleri yerel gücün, 2. OSB'nin temelinin atılmasına vesile olduğunu söyledi.

"Büyük sanayi şehri olmak istiyoruz"

Türkiye'nin en kaliteli mercimeğine, dünyanın en kaliteli buğday ve bulguruna, Derik zeytinine, dünyanın en kaliteli silis kumuna sahip olduklarını belirten Duyan, avantajlarının farkında olduklarını söyledi. duyan, "Konumumuz iyi, kara, hava, demiryolu ağının, Ortadoğu ülkelerinin ticaret merkezine hakim bir yerdeyiz. İhracat ve ticarete rakiplerimize karşı bir sıfır önde başlıyoruz. Bu şartlara sahip Mardin gücünün karşısında kimse duramaz. Bölgede Gaziantep'ten sonra en fazla büyüyen Organize Sanayi Bölgesine sahibiz. Çevre ve komşu iller bizi örnek alıyor" dedi.

"Teröre rağmen risk aldık kazandık"

Terörün en yoğun yaşandığı dönemlerde Mardin OSB'ye yatırım yaptıkların ifade eden Duyan, "O dönemlerde yatırım yapmak riskti. Biz baba tavsiyesine uyduk. Babam, gömüleceğiniz yere yatırım yapın derdi. Batıda yatırım yapsaydık daha çok kazanabilirdik. Ama biz dedelerimizin, babalarımızın mezarlarının bulunduğu yerde yatırım yaptık. Şimdi kazançlı mıyız, evet kazançlıyız. 7 liraya arsa sattık, aldık, şimdi arsanın metrekaresi 50 lira. Un ihracatında Türkiye birincisiyiz. Türkiye bulgurunun yüzde 35'ni, makarnasının yüzde 30'nu, yemin yüzde 60'nı biz üretiyoruz. Bu Mardin sanayisinin gelişmişliğini ortaya koyuyor" şeklinde konuştu.

İstanbul'da yaşayan Mardinli iş adamları Başkanı Abdulkadir Akkuş, İstanbul ve Mardin'de yaşayan Mardinli iş adamlarını bir araya getirerek entegrasyonu sağlamayı hedeflediklerini söyledi. İstanbul'da geniş tabanlı tekstil atölyelerinin bulunduğunu belirten Akkuş " Mardin Organize Sanayi Bölgesinde kurduğumuz 270 kişinin istihdam ettiği tekstil atölyesi ile yönümüzü Mardin'e çevirdik. İhracat yaptığımız ülkeler, Mardin'deki tesislerimizde ürettiğimiz ürünleri tercih ediyor. Burada çalışan işçilerimiz daha dikkatli ve itinalı çalışıyor" diye konuştu.