Marev Başkanı Arslan’ın Anne Acısı

MAREV Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkarim Arslan'ın annesi Mence Arslan geçirdiği rahatsızlık sonucu Gaziantep'te vefat etti.
Bugün Gaziantep'ten alınan cenaze defnedilmek üzere Mardin'in Midyat ilçesine götürüldü. MAREV Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkerim Arslan'ın vefat eden annesi Mence Arslan'ın yarın (05.12.2017) Salı günü öğlen namazını müteakiben kılınacak olan cenaze namazının ardından Midyat'ta aile mezarlığına defnedileceği öğrenildi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.