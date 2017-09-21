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Maria Kasırgası Dominik Cumhuriyeti’ne Ulaştı

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Maria Kasırgası Dominik Cumhuriyeti’ne Ulaştı
Porto Riko'yu vuran Maria Kasırgası, Dominik Cumhuriyeti'nde de etkili olmaya başladı.

Karayipler'i vuran Maria Kasırgası, Dominik Cumhuriyeti'ne ulaştı.

Porto Riko'yu vuran Maria Kasırgası, Dominik Cumhuriyeti'nde de etkili olmaya başladı. Maria Kasırgası'nın azalan hız seviyesinin ise kategori 3'e yükseldiği bildirildi. Bu ay Amerika'da etkili ikinci kasırga olan Maria Kasırgası nedeniyle Karayipler'de en az 10 kişi hayatını kaybetti.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, son 90 yılda Porto Riko'yu vuran en şiddetli kasırga olan Maria Kasırgası'nın Turks ve Caicos Adaları ile Bahamalar'a ilerlemesinin beklendiğini bildirdi. Bu ay Florida ve Karayipler'deki adaları vuran Irma Kasırgası, en az 84 kişinin ölümüne neden olmuştu.

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