Maria Kasırgası Dominik Cumhuriyeti’ni Vurdu: 15 Ölü, 20 Kayıp

Dominik Cumhuriyeti'nde etkili olan Maria Kasırgası nedeniyle 15 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Dominik Cumhuriyeti'nde etkili olan Maria Kasırgası nedeniyle 15 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Maria Kasırgası, Porto Riko'nun ardından Dominik Cumhuriyet'ini vurdu. Dominik Başbakanı Roosevelt Skerrit, etkili olan Maria Kasırgası nedeniyle 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin kayıp olduğunu bildirdi.

Öte yandan ABD Ulusal Kasırga Merkezi, son 90 yılda Porto Riko'yu vuran en şiddetli kasırga olan Maria Kasırgası'nın Turks ve Caicos Adaları ile Bahamalar'a ilerlemesinin beklendiğini bildirmişti. Maria Kasırgası nedeniyle

Karayipler'de 10 kişi hayatını kaybetmiş, Florida ve Karayipler'deki adaları vuran Irma Kasırgası ise en az 84 kişinin ölümüne neden olmuştu.