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Maria Kasırgası, Porto Riko’ya İlerliyor

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Maria Kasırgası, Porto Riko’ya İlerliyor
ABD'ye bağlı Karayipler Denizi'nde bulunan Virjin Adaları'nı vuran Maria Kasırgası'nın, Porto Riko'ya ilerlediği belirtildi.

ABD'ye bağlı Karayipler Denizi'nde bulunan Virjin Adaları'nı vuran Maria Kasırgası'nın, Porto Riko'ya ilerlediği belirtildi.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Maria Kasırgası'nın Porto Riko'ya ilerlediğini açıkladı. Porto Riko'ya ilerleyen kasırganın yıkıcı etkisi olabileceği belirtiliyor. Kategori 5 seviyesinde ilerleyen Maria Kasırgası, Virjin Adaları'ndaki Saint Croix'i vurarak Porto Riko'ya yöneldi. Kısa süreliğine 4 seviyesine düşen kasırganın yeniden saatte 280 kilometre hızla ilerlediği belirtildi. Kasırganın geçtiğimiz günlerde ABD'yi vuran Irma Kasırgası'yla aynı rotada ilerlediği belirtiliyor. Yetkililer, bölge halkına güvenli bir barınağa geçme çağrısında bulundu.

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