Maria Kasırgası Porto Riko’yu Yıktı

Maria kasırgası, ABD'ye bağlı 3.5 milyon insanın yaşadığı Porto Riko özerk bölgesinde büyük hasara neden olurken, adanın tamamında elektrik kesintisi...

Maria kasırgası, ABD'ye bağlı 3.5 milyon insanın yaşadığı Porto Riko özerk bölgesinde büyük hasara neden olurken, adanın tamamında elektrik kesintisi yaşandığı belirtildi.

Porto Riko'nun elektrik şirketi tarafından yapılan açıklamada, şirket müşterilerinin hepsinin elektriksiz kaldığı belirtildi. Afet Yönetimi Dairesi Başkanı Abner Gomez, Maria kasırgasının "yoluna çıkan her şeye" zarar verdiğini söyledi. Gomez, alınan bilgilerin umut verici olmadığını ifade etti. Maria kasırgasının şiddetinin kategori 3'e düştüğü, kasırganın hasara yol açtığı bölgelerde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.