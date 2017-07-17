  • BIST 106.260
  • Altın 140,121
  • Dolar 3,5300
  • Euro 4,0471
  • Samsun 27 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 30 °C
  • İzmir 31 °C
  • Ordu 30 °C
  • Sinop 27 °C
  • Giresun 26 °C
  • Amasya 30 °C
  • Rize 31 °C
  • Trabzon 27 °C

Mariano, Resmen Galatasaray’da

» »
Mariano, Resmen Galatasaray’da
Galatasaray'ın Sevilla'dan transfer ettiği Brezilyalı futbolcu Mariano, kendisini sarı-kırmızılılar bağlayan 3 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

Galatasaray'ın Sevilla'dan transfer ettiği Brezilyalı futbolcu Mariano, kendisini sarı-kırmızılılar bağlayan 3 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda sarı-kırmıızlılar, La Liga ekiplerinden Sevilla'da formaya giyen Brezilyalı futbolcu Mariano'yu kadrosuna kattı. 31 yaşındaki futbolcu için Türk Telekom Stadyumu'nda Başkan Dursun Özbek'in katılımıyla imza töreni düzenledi.

Mariano'ya hoş geldin diyen Özbek, "Kendisi eksik bölgelerimiz için tespit ettiğimiz bir oyuncu. Takımımıza güç katacaktır" dedi.

Brezilyalı futbolcu da Galatasaray'a geldiği için çok mutlu olduğunu ve uzun yıllar forma giyerek, başarılı olmayı dilediğini belirtti.

Dursun Özbek, daha sonra Mariano ile arkasında 2020 yazılı formayla basın mensuplarına poz verdi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Zafer Kalaycıoğlu:“hedefimiz Final Four”17 Temmuz 2017 Pazartesi 14:23
  • Elazığspor, Bjarnason’u Türkiye’ye Getiriyor17 Temmuz 2017 Pazartesi 14:23
  • Bakan Kılıç’tan Olimpiyat Öncesi Önemli Uyarılar17 Temmuz 2017 Pazartesi 13:53
  • Arda Turan’dan ’Yumruk’ Açıklaması17 Temmuz 2017 Pazartesi 13:48
  • Balkes’te Yol Ayrımı17 Temmuz 2017 Pazartesi 13:43
  • Bakan Çağatay Kılıç, İşitme Engelli Sporcularla Bir Araya Geldi17 Temmuz 2017 Pazartesi 13:43
  • Bayraklarını Tek Başına Taşıyacaklar17 Temmuz 2017 Pazartesi 13:23
  • Usta’nın En Pahalı Transferi Jurac Kucka17 Temmuz 2017 Pazartesi 13:13
  • Tbf, Hdı Sigorta İle Sponsorluk Anlaşması Yaptı17 Temmuz 2017 Pazartesi 12:53
  • A Milli Erkek Basketbol Takımı, Hazırlıklarına Başladı17 Temmuz 2017 Pazartesi 12:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti