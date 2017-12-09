Mariano, Sakatlandı

Galatasaray'ın Brezilyalı sağ beki Mariano, Akhisar müsabakasının 10. dakikasında sakatlanarak yerini Jason Denayer'e bıraktı .

Galatasaray'ın Brezilyalı sağ beki Mariano, Akhisar müsabakasının 10. dakikasında sakatlanarak yerini Jason Denayer'e bıraktı .

Süper Lig'in 15. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda Akhisarpor ile karşılaşan Galatasaray, zorunlu değişiklik yapmak zorunda kaldı. Karşılaşmanın 9. dakikasında bir pozisyonda sakatlanan sarı-kırmızılıların sağ beki Mariano, oyundan çıktı. Teknik Direktör Igor Tudor, sakatlanan Mariano'nun yerine 10. dakikada Jason Denayer'e görev verdi. Brezilyalı futbolcu çıkarken sol arka adelesini tutarak sahadan ayrıldı.