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Market Soygununa 2 Tutuklama 1 Ev Hapsi Cezası

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Market Soygununa 2 Tutuklama 1 Ev Hapsi Cezası
Adana'da bir markete girip silahlı soygun yaptığı ileri sürülen 3 kişiden 2'si tutuklandı, 1 kişiye ev hapsi cezası verildi.

Adana'da bir markete girip silahlı soygun yaptığı ileri sürülen 3 kişiden 2'si tutuklandı, 1 kişiye ev hapsi cezası verildi.

Edinilen bilgiye göre, 15 Ocak'ta Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir markete plakası kapatılmış otomobil ile gelen 4 soyguncudan biri otomobilde bekledi, diğer 3'ü iş yerine girdi. Kasiyerler Oğuzhan A. ile Tuğba C.'yi etkisiz hale getiren soyguncular, kasaya yönelerek açmak istedi. Kasayı açmayı başaramayan silahlı soyguncular, kasiyer Tuğba C. ile Oğuzhan A.'yı tehdit ederek açmasını istedi. Genç kadın üzerine doğrultulan tabancayı görünce şoka girip ağlamaya başladı. Kasayı açmayı başaramayan soyguncular, içinde 325 lira bulunan yazar kasayı alıp dışarıda bekleyen otomobile binerek kaçtı. Kasiyer Tuğba C. soygun sonrası uzun süre kendine gelemedi.

Soyguncuların olay yerinden kaçarken bindikleri otomobilin gidebileceği bölgelerdeki iş yerlerine ait kameraların kayıtlarını toplayan polis, şüpheli olarak Hüseyin Ö., Umut Ege T. ile Ahmet G.'yi yakaladı. Emniyet müdürlüğündeki sorgularında zanlılardan biri suçlamayı kabul ederek diğer zanlılara uyduğunu söylerken, diğer zanlıların suçlamayı kabul etmediği öğrenildi. Zanlılar ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan zanlılardan Murat Hüseyin Ö. ile Ahmet G. tutuklandı. Umut Ege T.'ye ev hapsi cezası verildi.

Polis, soygun şüphelisi olarak 1 kişiyi daha arıyor.

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