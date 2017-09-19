  • BIST 106.535
  • Altın 146,721
  • Dolar 3,4890
  • Euro 4,1635
  • Samsun 22 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 21 °C
  • İzmir 17 °C
  • Ordu 21 °C
  • Sinop 22 °C
  • Giresun 22 °C
  • Amasya 16 °C
  • Rize 21 °C
  • Trabzon 23 °C

Markete Pompalı Tüfekle Saldırı: 2 Yaralı

» »
Markete Pompalı Tüfekle Saldırı: 2 Yaralı
İzmir'in Balçova ilçesinde, pompalı tüfekle market basan bir şahıs, iki kişiyi yaraladı.

İzmir'in Balçova ilçesinde, pompalı tüfekle market basan bir şahıs, iki kişiyi yaraladı.

Olay, dün akşam saatlerinde Eğitim Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, market sahibi 48 yaşındaki Kadir A. ve oğlu 21 yaşındaki Ferzat A. markette bulunduğu sırada O.A. isimli bir şahıs, markete pompalı tüfekle ateş açtı. Olay sonucu vücuduna saçma isabet eden baba ve oğul kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine ihbar etti. Zanlı O.A. hızla olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karışırken, baba ve oğul ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından 9 Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Kadir A. ve Ferzat A.'nın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri zanlı O.A.'yı yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tarlaya Yıldırım Düştü: 1 Ölü 1 Yaralı19 Eylül 2017 Salı 00:33
  • Çatı Katı Alev Alev Yandı19 Eylül 2017 Salı 00:28
  • Freni Patlayan Kamyonet Dehşet Saçtı19 Eylül 2017 Salı 00:28
  • Malatya’da Ahır Yangını19 Eylül 2017 Salı 00:13
  • Vahşice Katledilen Kuzenlerin Cinayetinde 4 Tutuklama19 Eylül 2017 Salı 00:13
  • Van Cumhuriyet Başsavcılığından “Resmi Evrakta Sahtecilik Ve Dolandırıcılık Operasyonu” Açıklaması18 Eylül 2017 Pazartesi 23:53
  • Erzincan’da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 2’si Asker 5 Yaralı18 Eylül 2017 Pazartesi 23:43
  • Emniyet Genel Müdürlüğünden Çocukların Korunması İçin Denetim Uygulaması18 Eylül 2017 Pazartesi 23:38
  • Tem Otoyolunda Zincirleme Kaza: 5 Yaralı18 Eylül 2017 Pazartesi 23:23
  • Cinayet Şüphelisi Adliyeye İki Bacağı Alçıda Getirildi18 Eylül 2017 Pazartesi 23:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti