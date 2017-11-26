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Marketin Otoparkında Pompalı Tüfekle Cinayet

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Marketin Otoparkında Pompalı Tüfekle Cinayet
Denizli (İHA) – Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki bir marketin otoparkında aracına binmeye çalışan şahıs, pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda...

Denizli (İHA) – Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki bir marketin otoparkında aracına binmeye çalışan şahıs, pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda hayatını kaybetti. Olay anı, güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı.

Olay, saat 20.00 sularında Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Yenişehir Mahallesindeki bir marketin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zeytin ve zeytin yağı işleri ile uğraşan 49 yaşındaki Hüseyin Kayrak, marketin otoparkında bulunan park halindeki 35 APD 24 plakalı aracına binmek istedi. Kayrak, aracın kapısını açtığı sırada, aracın sağ tarafına saklanmış kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Şüpheli şahıs iki el sıktıktan sonra olay yerinden kaçarken, Kayrak birden yere yığıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede Kayrak'ın, hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından, Kayrak'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Talihsiz adamın cinayete kurban gittiği saldırı, bir iş yerinin arka tarafındaki güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Kayrak'ın aracı ise olay yerine çağrılan çekici ile emniyet otoparkına çekildi. Şüphelinin bulunması için geniş çaplı çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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